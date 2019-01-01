نجم مانشستر يونايتد وتوتنهام سابقًا: بوتشيتينو يشبه السير فيرجسون

تيدي شيرنجهام لاعب مانشستر يونايتد وتوتنهام سابقًا يرى أن ماوريسيو بوتشيتينو يشبه السير أليكس فيرجسون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم توتنهام و مانشستر يونايتد تيدي شيرنجهام إن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو يذكره بالسير أليكس فيرجسون.

وكان بوتشيتينو قد قاد توتنهام للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه على حساب أياكس أمستردام الهولندي.

وبخصوص ذلك، أشاد تيدي شيرنجهام بالعمل الكبير الذي قدمه بوتشيتينو مع السبيرز هذا الموسم بشكل خاص وطوال فترته بشكل عام.

وقال شيرنجهام: "ماوريسيو بوتشيتينو رجل مميز، هو مدرب كبير وشخص رائع وقائد ماهر، يمتلك كل الصفات الواجب توافرها في المدرب"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "رحلته مع توتنهام تذكرني بما فعله السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، لقد صعد بداية من نقطة الصفر إلى قمة المجد كما يفعل بوتشيتينو اليوم"

وتابع: "لا يمكن إنكار قيمة كل ما قدمه بوتشيتينو من قبل فقط لأنه لم يتوج بالبطولات، هذا التقييم ظالم إلى حد كبير وغير معبر عن الحقيقة"

وحول حظوظ توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "الحظوظ ستكون متساوية، توتنهام وليفربول كلاهما مرشح للفوز بالمباراة النهائية"

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يذكر أن تيدي شيرنجهام كان قد سجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد في شباك بايرن ميونيخ قبل أن يسجل سولشار الهدف الثاني في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهير عام 1999.