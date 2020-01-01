نجم مانشستر يونايتد عن مواجهة الظاهرة: كدت أبلل سروالي

أندي كول نجم مانشستر يونايتد السابق يتحدث عن مواجهته ضد الظاهرة رونالدو.

كشف أندي كول نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل عن كواليس مواجهته لنجم إنتر السابق رونالدو، وطريقة تعامله مع رهبة اللعب أمامه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كول خلال بث إلكتروني على موقع "يوتيوب"، وأكد خلاله أن رهبة مواجهة رونالدو كانت كبيرة بالنسبة له.

وقال كول: "أتذكر عندما واجهنا إنتر في ذلك الموسم وعندما دخلت للنفق رأيت رونالدو، لن أكذب عليكم، كدت أن أبلل سروالي".

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وأضاف: "كنت قد شاهدته لسنوات طويلة وأعلم كم يجيد التحكم بالكرة، وقفت في النفق وسألت نفسي هل أنا في نفس المستوى مع هؤلاء الرفاق".

وأردف: "أنا دائمًا أحب الصدق ومنفتح لمواجهة أمثال رونالدو، مثل تلك المواجهات تبقى في تاريخك وتحكي عنها فيما بعد".

وأكمل: "لو لم يتعرض لكل تلك الإصابات لكان فاز بالعديد من الكرات الذهبية، وملايين الأهداف، ربما بعد سنوات سنتحدث عن كريستيانو رونالدو بنفس الطريقة".

جدير بالذكر أن رونالدو في الوقت الحالي هو مالك ورئيس نادي بلد الوليد الذي ينافس في الدوري الإسباني ويحتل المركز الـ 14 برصيد 32 نقطة.