نجم مانشستر يونايتد المعتزل يطالب سانشيز بالرحيل عن الفريق

النجم الروسي أندري كانتشيلسكيس لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق يطالب التشيلياني اليكسيس سانشير بالرحيل عن الفريق وإعادة إحياء مسيرته في مكان آخر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب أندري كانتشيلسكيس لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق نظيره أليكسيس سانشيز جناح الشياطين الحمر الحالي بالرحيل عن الفريق إذا ما سنحت له الفرصة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كانتشيلسكيس وأكد خلالها أن سانشيز لا يناسب مانشستر يونايتد وأن طريقة لعبه لا تساعده في التواجد بصفوف الفريق.

وقال كانتشيلسكيس: "سانشيز دخل في مرحلة خطرة وقد ينهي مسيرته بنفس الطريقة التي أنهاها توريس في تشيلسي، لقد كان اللاعب الأهم في أتلتيكو مدريد وليفربول، لكن حاليًا لا يتم تذكره سوى بالفترة التي أمضاها في تشيلسي".

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وأضاف: "لقد أظهر أنه لديه القدرة على اللعب في أفضل فرق العالم، لكن مانشستر يونايتد لا يناسب طريقته، ولم يبدو أبدًا أنه مستقر في غرفة ملابس الفريق منذ أن انضم".

وأكمل: "لقد قلت من قبل أنه على سولشار أن يمنحه الفرص للتعبير عن نفسه بشكل جيد في مركز الجناح، لكن في الوقت الحالي وبالمستوى الذي يقدمه أعتقد أنه من الأفضل أن يذهب سانشيز ومانشستر يونايتد في طرق مختلفة".

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واختتم تصريحاته: "لا أراه يلعب لفريق جديد في الدوري الإنجليزي، أعتقد أنه ربما عليه العودة للدوري الإسباني، ربما في أتلتيكو مدريد، عليه أن يقبل بتقليل راتبه وأن يعيد إحياء مسيرته".