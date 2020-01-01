نجم مانشستر يونايتد الشاب: أتبع خطى راشفورد مع الفريق

ماسون جرينوود نجم مانشستر يونايتد الشاب يشيد بدور ماركوس راشفورد في صعوده للفريق الأول.

أعرب اللاعب الإنجليزي الشاب ماسون جرينوود مهاجم فريق مانشستر يونايتد عن امتنانه لزميله ماركوس راشفورد بسبب ما قدمه له من دعم ومساعدة في بدايته مع الفريق الأول للشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جرينوود وأكد خلالها أنه يحاول اتباع خطى راشفورد مع مانشستر يونايتد خلال بدايته رفقة الفريق الأول.

وقال جرينوود: "بكل تأكيد لقد كان مع الأكاديمية بعد ذلك تدرج في المراحل المختلفة وهو الآن هنا، أشعر أنني أتبع خطاه مع الفريق".

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وأضاف: "هو أكبر مني بسنوات قليلة لكنه يعد مصدر إلهام بالنسبة لي بسبب كل ما حققه حتى الآن مع الفريق في الفترة الماضية".

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وأكمل: "أنا أعرفه منذ فترة طويلة للغاية لذلك أعرف كم أجاد خلال السنوات الماضية وكيف تطور كلاعب، والتواجد حوله يمنحني الكثير لأتعلمه".

وأردف: "اللعب للفريق الأول يعد مستوى مختلف تمامًا عن ذلك الذي كنت معتاد عليه، والجماهير أكبر بشكل واضح وتلك تجربة جيدة بالنسبة لي".

وأنهى تصريحاته: "التدرب والعمل مع أمثال مارسيال وراشفورد وسانشيز ولوكاكو هو أفضل وسيلة للتعلم، مجرد مشاهدتهم وهم يعملون كان عظيمًا بالنسبة لي، كما ساعدوني كثيرًا داخل وخارج الملعب".

جدير بالذكر أن جرينوود كان قد شارك مع مانشستر يونايتد في ٣٣ مباراة هذا الموسم وسجل 11 هدفًا في كل البطولات حتى الآن.





