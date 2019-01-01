نجم مانشستر يونايتد السابق يطالب بمنح سولشار تدريب الفريق بشكل نهائي

بول إينس نجم وسط ملعب فريق مانشستر يونايتد السابق يطالب إدارة الفريق بتعيين أولي جونر سولشار مديرًا فنيًا بشكل نهائي للفريق بدلًا من الشكل المؤقت الحا

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بول إينس نجم فريق مانشستر يونايتد السابق على سعادته الكبيرة بما يقدمه الفريق من أداء في الفترة الأخيرة تحت قيادة النرويجي أولي جونر سولشار.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح برنامج "بادي باور" التليفزيوني، وأكد خلالها أن سولشار يملك مفاتيح نجوم مانشستر يونايتد الحاليون.

وقال إينس: “بعد المباريات الأولى لسولشار مع الفريق كنت أفكر أنه لا يزال الوقت مبكرًا للغاية لنتحدث عن استمراره مع الفريق لما هو بعد الموسم الجاري".

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وأضاف: "نعلم أن الأمور في النادي لم تكن في أفضل حالاتها، وأن الجميع لم يكن سعيدًا ولم يملك الرغبة، لكن لم يتوقع أحد أبدًا أن يقوم مانشستر يونايتد بما قام به في باريس، وكل ذلك بسبب سولشار".

وأكمل: "الأمر الأهم أن جماهير مانشستر يونايتد سعيد، وللمرة الأولى منذ فترة بعيدة للغاية، من قد يجب أن يغير من ذلك، قد يتسبب رحيله في غضب الجميع".

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واختتم تصريحاته: "لا أعلم إذا كانت إدارة الفريق تنتظر حتى نهاية الموسم لتجد مدرب جديد، إذا لم يكن الوضع كذلك فليخرجوا للعلن ويبلغون الجميع بتعيين سولشار فورًا".