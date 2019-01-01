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نجم مانشستر يونايتد السابق: يجب التخلص من بوجبا وسانشيز

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بول باركر ينصح إدارة مانشستر يونايتد بالتخلص من صداع بوجبا وسانشيز

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال بول باركر نجم مانشستر يونايتد السابق إن مستقبل الشياطين الحمر يحتاج اتخاذ قرارات جريئة في حق النجوم الذين لا يقدمون المطلوب.

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ويعد باركر أحد أبرز من هاجموا بول بوجبا خلال أزمته مع جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر السابق قبل أولي جونار سولشار.

وحول ذلك، قال باركر إن الخطوة الأولى من أجل مشروع مانشستر يونايتد الجديد يجب أن تكون بيع بول بوجبا وأليكسيس سانشيز.

وأضاف: "على الرغم من الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها كلاهما، إلا أن الفريق لا يستفيد منهما بالشكل المثالي"

وتابع: "وجود سانشيز خلق أزمة فيما يتعلق بالرواتب، الجميع أصبح يريد راتبًا مرتفعًا كأليكسيس، ولكن قبل ذلك دعونا نسأل ماذا قدم التشيلي للنادي على مدار موسم ونصف"

وحول بوجبا قال: "بخصوص بول فإننا لا نعرف هل يريد مانشستر يونايتد أم لا، دائمًا ما أشعر أنه لا يفكر في اللعب بشكل جدي"

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يذكر أن بول بوجبا لمح برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد واللعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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