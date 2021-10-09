نجم مانشستر يونايتد السابق ضحية عقوبة قاسية للاعتداء على الأمن!

هل يستحق حقًا؟

تعرض نجم مانشستر يونايتد السابق ماركوس روخو لعقوبة قاسية للغاية من قبل الكونميبول على خلفية الأحداث المؤسفة التي حدثت في مباراة فريقه الحالي بوكا جونيورز مع أتلتيكو مينيرو في كوبا ليبارتادوريس.

وكان بوكا جونيورز قد خسر مباراة الإياب من دور الـ16 على يد النادي البرازيلي بثلاثة أهداف لهدف، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي أُطيح خلالها بالنادي الأرجنتيني من الكوبا.

اعتراضات كثيرة تواجدت على حكم المباراة لرفضه احتساب هدف لبوكا جونيورز، ولم يستطع روخو بعد خسارة فريقه تمالك نفسه في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

نجم الشياطين الحمر السابق ظهر في النفق وهو يقوم بالاعتداء على أحد أفراد الأمن بالضرب، كما كسر مطفأة نيران قبل الإمساك به وتهدئته بدلًا من القيام بكارثة.

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على هذا الأساس، قرر الكونميبول معاقبة روخو بالإيقاف لمدة خمس مباريات، مع تغريمه 18 ألف جنيه استرليني سيتم خصمهم من حقوق بوكا جونيورز الاقتصادية لدى الاتحاد.

وكان روخو البالغ من العمر 32 عامًا قد انضم إلى بوكا جونيورز مجانًا في فبراير الماضي بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

الدولي الأرجنتيني لم يتوقف عن إثارة الجدل منذ ذلك الحين، وآخر ما فعله كان الحصول على بطاقة حمراء بعد 17 دقيقة في السوبر كلاسيكو أمام ريفر بليت كلّفت فريقه المباراة.