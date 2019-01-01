نجم مانشستر يونايتد السابق: بوجبا غير مناسب لريال مدريد

بول بوجبا غير مناسب لفريق ريال مدريد بحسب ما ذكر بول باركر نجم مانشستر يونايتد السابق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بول باركر نجم فريق مانشستر يونايتد السابق أن النجم الفرنسي بول بوجبا لا يعد مناسبًا لريال مدريد ولا يمكنه الانتقال لهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باركر وأكد خلالها أن بوجبا بما يقوم به من تصرفات ومن تراجع كبير في المستوى بين كل فترة لا يمكنه اللعب لريال مدريد.

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وقال "بكل تأكيد يمكن للجميع أن يرى في بوجبا إمكانيات كبيرة، ذلك أمر واضح، لكن لتكون الأفضل يجب أن تتمتع بالاستمرارية".

وأضاف: "لا يمكنك أن تبدأ في اختيار أوقاتًا معينة لتظهر فيها متى تريد أن تلعب بشكل جيد، لم يكن يقدم مستويات طيبة مع مورينيو والجميع شاهد ذلك وعلم بمشاكلهما معًا".

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وأكمل: "إذا أردت أن تتم مشاهدتك أو الحديث معك كلاعب سيلعب لفريق ريال مدريد يجب أن تعلم أنهم هناك لا يقبلوا بأداء أو تصرفات مثل تلك أمام برشلونة".

جدير بالذكر أن بوجبا كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة عن إعجابه الكبير بزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ورغبته في اللعب تحت قيادته مستقبلًا.