نجم مانشستر يونايتد السابق: بوجبا بدأ يثبت استحقاقه لـ 105 مليون يورو

بول آينس يتحدث حول بول بوجبا، وبداية إثباته لأنه يستحق ما دقعه فيه مانشستر يونايتد حين استقدمه من يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم مانشستر يونايتد السابق بول آينس حول ما يقدمه بول بوجبا مع الفريق في الفترة الأخيرة، حيث أكد أنه بدأ يثبت أنه يستحق ما دفع فيه.

وسجل بول بوجبا هدفين من أصل ثلاثة أهداف سجلها مانشستر يونايتد في شباك فولهام عصر السبت، ليقود مانشستر يونايتد نحو المركز الرابع.

وعقب المباراة، أكد بول آينس أن العمل الذي يقوم به بول بوجبا يستحق الاحترام، مؤكدًا أنه أحد أبرز نجوم كرة القدم في آخر شهرين حول العالم"

أنت رئيس النادي 🕴️

عليك بيع 3 من هؤلاء النجوم لتوفير ميزانية بقية الفريق.. من ستختار؟ 🤔 pic.twitter.com/ROqeRrJJX1

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ فبراير ٢٠١٩

وقال آينس: "الآن بدأ بوجبا يثبت أحقيته فيما دفع فيه، لقد حصل عليه مانشستر يونايتد مقابل 89 مليون جنيه استرليني ـ 105 مليون يورو ـ وهو رقم كبير"

وأضاف: "بوجبا في الفترة السابقة عانى من بعض المشكلات، تلك التي منعته من تقديم أفضل ما لديه، ولكنه عاد وأثبت أن ذلك لم يكن مستواه الحقيقي"

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يذكر أن بول بوجبا كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد صيف العام 2016 قادمًا من يوفنتوس، في صفقة قياسية كانت هي الأغلى في العالم وقتها.