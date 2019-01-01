نجم مانشستر سيتي السابق يريد العودة لسيلتا فيجو

نوليتيو لاعب فريق مانشستر سيتي السابق يسعى للعودة لفريقه الأسبق سيلتا فيجو في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب نوليتيو نجم فريق إشبيلية الحالي ومانشستر سيتي السابق يسعى للعودة لفريقه الأسبق سيلتا فيجو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن اللاعب يريد أن يكون لاعبًا في سيلتا فيجو خلال الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب سيتقدم بطلب لإدارة النادي الأندلسي إشبيلية من أجل الرحيل في الصيف بأقل قيمة ممكنة.

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#ميركاتو_جول pic.twitter.com/Ta1WyrUqf7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وعانى نوليتو من قلة الدقائق في الموسم الماضي رفقة فريق إشبيلية وهو ما دفعه في الأساس لاتخاذ هذا القرار الأخير.

وكان اللاعب صاحب الـ 32 عامًا قد لعب لسيلتا فيجو لمدة ثلاث مواسم في الفترة بين 2013 و2016 وكان من نجوم الفريق قبل الانتقال لمانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن عودة اللاعب لسيلتا فيجو ستحل للفريق أزمة رحيل ماكسي جوميز مهاجم الفريق الذي أنهى مشواره مع الفريق.