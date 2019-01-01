نجم ليون يغلق الباب أمام مانشستر يونايتد
أكد موسى ديمبلي لاعب فريق ليون الفرنسي أنه مستمر مع فريقه خلال الموسم المقبل رغم كل أنباء الانتقالات التي تحيط به.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديمبلي لصالح موقع "فوتبول لندن" وأكد خلالها اللاعب أن عقده مستمر مع الفريق ولا صحة لأنباء رحيله.
جعل مدينة @LFC_Arabic تعيش في حالة رائعة بعد المستويات المميزة التي يقدمها😍— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يونيو ٢٠١٩
صف مسيرة محمد صلاح مع ليفربول حتى الآن بكلمة🤔 pic.twitter.com/es3AkuCaAL
وبرز اللاعب في الفترة الماضية مع فريق ليون وقدم مستويات مميزة للغاية خلال الموسم المنصرم بالدوري الفرنسي ودوري الأبطال.
وقال ديمبلي: "لا يزال لدي أربع سنوات في عقدي مع نادي ليون، سأكون متواجدًا هنا خلال الموسم المقبل بموجب ما يقوله العقد".
رئيس تورينو يحدد سعر إيتزو لأرسنال ومانشستر يونايتد
وكان اللاعب قد لفت أنظار العديد من الأندية خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك التصريحات لتقضي على آمالهم.
جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي كان على رأس تلك الفرق المهتمة بالحصول على نجم فريق ليون.