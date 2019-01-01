نجم ليفربول وإنجلترا المعتزل: موسم صلاح السيء يعد عظيمًا لغيره

إيميل هيسكي نجم فريق ليفربول ومنتخب إنجلترا المعتزل يدافع عن المصري محمد صلاح وما يقدمه من مستويات هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع إيميل هيسكي نجم فريق ليفربول ومنتخب إنجلترا المعتزل عن المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي وعما يقدمه من مستويات في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هيسكي وأكد خلالها أن صلاح يمكنه أن يسجل المزيد من الأهداف فيما تبقى من الموسم ويحسن من أرقامه.

وقال هيسكي: "محمد صلاح سيكون لديه من يشكك في قدراته مهما كانت طريقة لعبه وأداءه مع ليفربول، ذلك أمر مفروغ منه ويجب التسليم به".

محمد صلاح يخسر تحدي القائم ونجوم ليفربول يعاقبونهhttps://t.co/04USbkbcCy — Nabd - Goal SA (@sa_nabd) April 4, 2019

وأضاف: "إذا ما وصل صلاح للهدف رقم 20 هذا الموسم الجميع سيقول أنه موسم سيء بالنسبة له، لكن إذا ما سجل غيره 20 هدفًا سيكون موسمًا عظيمًا بالنسبة لهم".

وأكمل: "في الوقت الحالي يملك 17 هدفًا وهو رقم جيد لكن يمكنه أن يسجل المزيد من الأهداف فيما تبقى من مباريات".

محمد صلاح يخسر تحدي القائم ونجوم ليفربول يعاقبونه

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة لم يكن النجم المصري محمد صلاح محظوظًا بما فيه الكفاية لتسجيل الأهداف مع الريدز حيث تغيب عن التهديف منذ التاسع من فبراير الماضي.