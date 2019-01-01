نجم ليفربول السابق يشجع فريقه على التعاقد مع ميسي

ميسي بألوان الريدز يوماً ما؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد كريج جونستون، لاعب ليفربول السابق، أن طموح الفريق الآن لابد أن يتعاظم بعد النتائج الأخيرة، ودعا الفريق للتعاقد مع نجوم بحجم ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وأقصى ليفربول برشلونة من نصف نهائي دوري الأبطال مساء الثلاثاء بعدما انتصر عليه برباعية نظيفة وعوض الخسارة بثلاثية في الذهاب.

وقال جونستون مع "أومنيسبورت": "الآن السماء هي سقف طموحات هذا الفريق، بالنظر خصيصاً لتشكيلة هذا الفريق، أنظر للأسماء التي لعبت البارحة".

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وأكمل: "لعبنا دون نجومنا، ودون سواريز وكوتينيو، تخيل لو كانو لا يزالون لاعبين هنا، يجب أن نزرع ثقافة عدم التفريط في النجوم".

وواصل: "يجب أن نشترى ليونيل ميسي، نحن فريق جيد، قدمنا ليلة عظيمة في أنفيلد، أنا سعيد للجيل الحالي من المشجعين الذي قضى عمراً يسمع عن إنجازات الماضي فقط".

ويتعرف ليفربول على خصمه في المباراة النهائية لدوري الأبطال مساء اليوم، الأربعاء، من مواجهة أياكس وضيفه توتنهام.