نجم ليفربول السابق: صلاح استحق ركلة الجزاء والمشكلة في سوابقه

داني ميرفي نجم فريق ليفربول السابق يؤكد على استحقاق محمد صلاح للحصول على ركلة جزاء أمام فريق كارديف سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد داني ميرفي نجم فريق ليفربول السابق على استحقاق النجم المصري محمد صلاح الحصول على ركلة جزاء أمام فريق كارديف سيتي في البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميرفي وقال: "لقد كانت ركلة جزاء بكل تأكيد، المدافع أمسك به بيده بشكل قوي ولفترة طويلة استمر في الإمساك به، لقد كان ذلك واضحًا".

كلوب: ضربة جزاء صلاح صحيحة وأرضية الملعب كانت سيئةhttps://t.co/Nj5kEFt1qN — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٢١ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "إذا ما استبعدنا سوابق محمد صلاح لا أعتقد أنه هناك الكثيرون حول العالم ممن يستطيعون أن ينتهي بهم الأمر ليس على أرض الملعب بعد كل تلك الاحتكاكات".

وأكمل: "الإمساك بمهاجم لطوال ذلك الوقت داخل منطقة الجزاء لابد أن ينتهي بركلة جزاء، لكن المشكلة كانت في سوابق صلاح وأنه سقط بسهولة في الماضي".

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واختتم تصريحاته: "سأكون صريحًا، لا أعتقد أن سقوطه كان رغمًا عنه لكنه كان ضروريًا لاحتساب ركلة الجزاء، لقد تم جذبه لفترة طويلة وبقوة، هذا خطأ المدافع، وفي النهاية لم يؤثر ذلك على المباراة".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد أنهى لقاء الأمس بالفوز بهدفين نظيفين وعاد لصدارة الترتيب ولمانشستر سيتي مواجهة مؤجلة ضد يونايتد يخوضها يوم الأربعاء القادم.