نجم ليستر المعتزل يطالب ماجوير برفض مانشستر يونايتد

روبيرت هوث لاعب ليستر سيتي المعتزل يطالب هاري ماجوير مدافع الفريق برفض الرحيل لمانشستر يونايتد في الوقت الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب الألماني روبيرت هوث نجم دفاع فريق ليستر سيتي المعتزل زميله السابق هاري ماجوير برفض فكرة الرحيل عن الثعالب في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هوث وأكد خلالها أن البقاء في ليستر سيتي سيكون أفضل بالنسبة لماجوير نظرًا لحجم الضغط الذي سيعاني منه في مانشستر يونايتد.

بيكهام: مستقبل مانشستر يونايتد سيكون أفضل مع سولشارhttps://t.co/Ep1OfCf0yA — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٣١ مارس ٢٠١٩

وقال هوث: "لو كنت مكان ليستر ورأيت العرض المقدم من أجل ماجوير سيكون الرفض أمرًا صعبًا للغاية، سأحب أن يستمر مع الفريق لكن مانشستر يونايتد نادي من الصعب رفضه".

وأضاف: "في وجود براندن رودجرز مع النادي خلال الفترة المقبلة نراهم متوجهون نحو اتجاه واحد فقط، وتحقيق لقب الدوري غير مطروح من جديد".

خاص | ستام: فينورد بوابتي لتدريب مانشستر يونايتد

وأكمل: "سأحب أن يلعب بـ 100 مباراة آخرى مع ليستر سيتي، يجب أن يكون له رصيد، فالأخطاء في ليستر سيتي لن تكون مثل الأخطاء في مانشستر يونايتد، بالأندية الكبيرة تلك الأمور يتم التركيز عليها".

جدير بالذكر أن ماجوير يعد واحدًا من أهم اهتمامات مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكان يتم متابعته من قبل الفريق منذ فترة بعيدة.