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نجم كولومبيا يصاب في الركبة وقد يغيب حتى نهاية كوبا أمريكا

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Caracol Radio
اللاعب لم يكمل مباراة الأرجنتين
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية أن لويس موريل، مهاجم كولومبيا، يواجه فرضية غيابه حتى نهاية كوبا أمريكا بسبب إصابة على مستوى الركبة.

اللاعب خرج مصاباً من مباراة الأرجنتين فجر الأحد بعد عشر دقائق فقط، وحل محله روجير مارتينيز صاحب الهدف الأول وصانع الهدف الثاني.

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وقالت "لاجازيتا" إن الفحوصات أثبتت تعرض موريل لقطع في أربطة الركبة، وهو ما يؤكد عدم إكماله البطولة وقد يؤثر على مستقبله.

وارتبط اللاعب بالانتقال نهائياً إلى صفوف فيورنتينا أو اللعب مع أتالانتا الموسم المقبل، صفقات قد تتعقد في تأكد الإصابة.

ولعب موريل النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً مع الفيولا من صفوف إشبيلية بداية من يناير، مع وجود بند بأحقية الشراء.

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