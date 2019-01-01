نجم فيورنتينا يرفض العروض الخارجية ويفاضل بين يوفنتوس وإنتر

فردريكو كييزا لاعب فريق فيورنتينا يرفض عرضًا من بايرن ميونخ الألماني بضمه ويفكر في عرضي إنتر ويوفنتوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب الشاب فردريكو كييزا نجم فريق فيورنتينا قد قرر البقاء في إيطاليا خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب مستمرًا في الدوري الإيطالي ولن يرحل سوى لنادي يلعب به.

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(📸: IG\lagalaxy) pic.twitter.com/8EfqrsuTzK — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 3, 2019

وذكرت الصحيفة أن كييزا قد رفض بالفعل عرضًا من قبل فريق بايرن ميونخ الألماني من أجل الانضمام له في الموسم المقبل رغم الراتب الكبير الذي عرضه الفريق ووصل لـ 7 مليون يورو.

وقرر اللاعب أن يختار بين عرضي كل من يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي وإنتر الذي يملك مشروعًا مبشرًا للغاية من أجل الموسم المقبل.

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ويضع اللاعب خيار البقاء في صفوف فيورنتينا لموسم إضافي أيضًا ضمن خياراته مع شعوره أنه يملك مساحة أكبر للتطور قبل اللعب للكبار.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان الأقرب للتوقيع مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.