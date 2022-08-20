أرادوا ضمه بأي ثمن.. نجم فلامنجو يرفض الانتقال للنصر

اللاعب يشعر بالراحة في بلاده

رفض إيفرتون ريبيرو لاعب وسط نادي فلامنجو، العرض الذي تقدم به نادي النصر السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يبحث عن المزيد من التدعيمات هذا الصيف، تحت قيادة مدربه رودي جارسيا الذي يطمح في المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

وكان يأمل المدرب الفرنسي في التعاقد مع ريبيرو صاحب المسيرة المميزة في الدوري البرازيلي، ولكن محاولته لم تتوج بالنجاح في النهاية.

كيف حاول النصر التعاقد مع ريبيرو؟

وفقًا للمعلومات الواردة من بوابة "Fla Web" البرازيلية فإن فلامنجو تلقى عرضًا مغريًا من النصر للتعاقد مع ريبيرو هذا الصيف لدعم صفوف الفريق.

وقال أحد المصادر المقربة للبوابة:"مديرو النادي السعودي مغرمون جدًا باللاعب، وكانوا على استعداد لدفع مبلغ أعلى بكثير من المتوسط للحصول عليه".

وأضاف:"ولكن اللاعب رفض لرؤيته أن هذا ليس الوقت المناسب للبحث عن تجربة جديدة، لأنه يشعر بالرضا مع فلامنجو وعائلته تتكيف على الحياة في ريو دي جانيرو بصورة ممتازة".

من هو إيفرتون ريبيرو؟

خاض صانع الألعاب البرازيلي مسيرة مميزة مع كورينثيانز وساو كايتانو وكورتيبا وكروزيرو في بلاده، قبل التوجه إلى أهلي دبي الإماراتي في 2015.

ولعب ريبرو 82 مباراة مع الفريق الإماراتي سجل خلالهم 24 هدفًا وصنع 21، قبل العودة في 2017 لبلاده مرة أخرى من بوابة فلامنجو.

ونجح صاحب الـ33 سنة بفترته مع فلامنجو حيث سجل 37 هدفًا وصنع 47 في 269 مباراة ودخل لفترة في قائمة المنتخب البرازيلي مع المدرب الحالي تيتي.

ويمتلك ريبيرو في رصيده 20 مباراة دولية مع البرازيل، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.