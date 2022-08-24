نجم فرنسا السابق يقود حملة لجلب رونالدو إلى مارسيليا

هل تنتهي القصة بارتداء كريستيانو رونالدو قميص مارسيليا؟

نشر جابرييل سيسييه مهاجم مرسيليا السابق تغريدة دعا فيها كريستيانو رونالدو للعب بقميص أولمبيك مارسيليا، على الرغم من أن النادي الفرنسي لا ينوى التعاقد مع اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات.

كريستيانو رونالدو لا يزال يبحث عن نادٍ جديد، حيث يرغب النجم البرتغالي في الرحيل عن مانشستر يونايتد والانتقال إلى نادي يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكتب جبريل سيسيه تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "كريستيانو تعالى يا صديقي سأعتني بك".

أساطير مارسيليا يطلبون ضم رونالدو

سيسيه ليس الوحيد الذي أثار هذه الشائعات المجنونة، حيث صرح إريك دي ميكو لاعب الأولمبيون السابق في برنامج "سوبر موسكاتو" الفرنسي أنه لن يغتفر عدم محاولة النادي ضم رونالدو.

وقال دي ميكو: "فقط من أجل إثارة المشجعين والمدينة، عليك أن تجرب ذلك".

وقال اللاعب السابق لقناة "RMC Sport" الفرنسية: "هؤلاء الأشخاص يمولون أنفسهم، رجل مثل رونالدو ليس مكلفًا بعد كل شيء يجب على المساهم الرئيسي أن ينشط ويجد حلاً اقتصاديًا".

أولمبيك مارسيليا لا يفكر في التعاقد مع رونالدو

الجدير بالذكر أنه كما أعلنت RMC Sport الأسبوع الماضي أن نادي مارسيليا ليس لديه نية لشراء كريستيانو رونالدو، على الرغم من بعض المناقشات داخل النادي التي ظهرت بدافع الفضول.