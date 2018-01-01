نجم سيلتا فيجو: ميسي هو الأفضل في التاريخ واستحق الكرة الذهبية

إشادة كبيرة يتلقاها ميسي قبل اللعب ضد سيلتا فيجو غداً السبت بالدوري الإسباني

يرى أليكساندر موستوفوي نجم سيلتا فيجو السابق، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم.

برشلونة يستعد لمواجهة سيلتا فيجو غداً السبت على ملعب كامب نو، في مواجهة هامة للفريق الكتالوني بسباق الدوري الإسباني.

موستوفوي أحد أبرز اللاعبين في تاريخ سيلتا فيجو، انهال بالمديح على النجم الأرجنتيني قبل المباراة المرتقبة.

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وقال في تصريحات صحفية:"لا يوجد أي يمكنه إيقاف ميسي فهو أفضل لاعب في التاريخ".

وأضاف:"يقوم نفس الشيء ويكرره لمدة 10 أعوام متتالية، البعض يقارنه بكرويف ومارادونا، ولكن يبدو أنه تخطى الجميع".

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ميسي خسر جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2018، والتي حصل عليها الكرواتي لوكا مودريتش، موستوفوي أبدى رأيه بتلك الواقعة.

وأوضح:"لا أفهم كيف للاعب لم يسجل سوى 7 أهداف فقط الكرة الذهبية، مودريتش عظيم ولكن لم يصل لمستوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

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وتابع:"عندما تسجل 50 هدف وتصنع عدد كبير أيضاً فمن غير المنطقي غيابك عن أفضل ثلاثة".

يُذكر أن موستوفوي لعب لسيلتا لفترة طويلة من عام 1996 إلى 2004 وتألق بشكل كبير مع الفريق الإسباني.