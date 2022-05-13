نجم سيتي محذرًا للشباب: اشتريت فيراري ومنزلًا بـ 3 مليون وصرفت 150 ألفًا في الليلة!

كشف ميكاه ريتشاردز عن تفاصيل جديدة تخص حياة الرفاهية بينما كان لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي قبل سنوات.

جاء هذا في مقال صحفي كتبه لموقع "ذا أتلتيك" ونصح خلاله النجوم الشباب بالإدخار وعدم الإنفاق دون ضرورة.

وكتب ريتشاردز: "أول ما قمت به بعد الحصول على أول راتب لي أنني اشتريت سيارة فيراري، تخيل أن يتحول راتبك من 600 يورو في الأسبوع إلى 6000 ومن ذلك الرقم إلى 60 ألفًا، بعد ذلك تحصل على إضافات مكافآت، وأموال للظهور في أحداث بعينها طوال عقدك".

وأضاف: "إحدى المرات قبضت حوالي 300 ألفًا في الشهر، كنت في منطقة التدريبات وقتها وأنظر للشيك، وأقول في نفسي يا للهول، كيف ذلك؟!".

وأردف: "قلت في نفسي ماذا سأفعل بذلك المبلغ، وذهبت بشكل فوري واشتريت سيارة فيراري، كان لدي وقتها رانج روفر وأستون مارتن، لكن فكرت وقلت لنفسي أنه وقت الفيراري، بعدها بفترة اشتريت طراز آخر أحدث".

وأكمل: "بدأت بعدها في البحث عن المنازل في مناطق راقية واشتريت شقة مقابل حوالي ثلاثة ونصف مليون يورو، وكنت أدفع من 35 إلى 45 ألفًا في السهرة الواحدة، في إحدى المرات صرفت حوالي 200 ألف يورو في ليلة، كان سعر الخمر فيها فقط حوالي 130 ألفًا".

وأنهى كلماته:"في تلك اللحظة حياتي تغيرت وأدركت ما أفعل، وقلت لنفسي أنني لو أكملت بتلك الطريقة سينتهي بي الحال دون أي مال".

جدير بالذكر أن ريتشاردز كان قد حصل على الدوري الإنجليزي مرتين في مسيرته مع مانشستر سيتي التي امتدت منذ 2001 وحتى 2015.