نجم ريال مدريد يساند ديوكوفيتش في بعد طرده من أستراليا ويصف أعداؤه بالشياطين!

انضم اللاعب الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني إلى الحملة المساندة لنجم التنس العالمي نوفاك ديوكوفيتش الذي طُرد من استراليا مؤخرًا.

جاء هذا عقب حكم المحكمة التي أيدت سحب تأشيرة الدخول لأستراليا من نجم التنس الكبير في ظل رفضه التام للخضوع لعملية التطعيم ضد فيروس كورونا.

وكان لاعب التنس الكبير قد تقدم بالطعن على القرار الأول وهو الذي رُفض اليوم وخروجه نهائيًا، وبناءً عليه لن يشارك في بطولة أستراليا المفتوحة.

رد بعدها يوفيتش بشكل فوري ونشر صورة كاريكاتير من أرض ملعب تنس يقف ديوكوفيتش في الجانب الأسفل منه وأمامه في الجانب الآخر الإعلام والجماهير والحكومة الأسترالية والشيطان.

ولم تمر دقائق حتى نشر صورة أخرى عدد خلالها المساعدات التي تقدم بها ديوكوفيتش من أجل محاربة فيروس كورونا ومن أجل أغراض خيرية أخرى.

كل هذا ونجم النادي الملكي على موعد مع مباراة غاية في الأهمية بنهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد صعد لنهائي كأس السوبر عقب التغلب على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.