نجم ريال مدريد يتوعد: أريد إحباط بيب جوارديولا

كشف مدافع ريال مدريد النمساوي دافيد ألابا عما يرغب في فعله مع مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه النادي الملكي الفريق السماوي في الدور نصف النهائي من البطولة القارية المحببة لفريق العاصمة.

وتحدث ألابا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية عن مدربه السابق عندما كان في فريق بايرن ميونخ، موضحًا أنه يريد إحباطه هذه المرة بحكم المنافسة الموجودة بينهم.

ماذا قال ألابا عن جوارديولا؟

قال دافيد: "لم نتواصل مؤخرًا، لكن سيكون من الرائع رؤية بيب مرة أخرى".

وواصل: "قضينا وقتًا رائعًا معًا في بايرن ميونيخ. ومع ذلك، فإن الأمر كله يتعلق بإحباطه هذه المرة."

ماذا عن مواجهة مانشستر سيتي؟

يستعد الفريق الملكي لمواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي البطولة، ويمر نادي العاصمة بفترة مميزة للغاية، لكن ألابا أوضح أن فريقه لا بد أن يركز في المرحلة المقبلة وينافس بشراسة.

حيث قال النمساوي: "علينا الاستعداد بشكل مثالي".

وأوضح: "بطبيعة الحال، هدفنا هو الوصول إلى المباراة النهائية، وإذا وصلت إلى هناك، فأنت تريد الفوز بها أيضًا".

وأردف: "لدينا مباراتان أولاً ضد خصم قوي للغاية".

ماذا عن بنزيما وليفاندوفسكي؟

شارك النمساوي مع اثنين من المهاجمين الكبار في عالم كرة القدم حاليًا، فلعب مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي في البايرن، وكريم بنزيما في مدريد.

وعن بنزيما، قال ألابا: "بنزيما كان دائمًا من الطراز العالمي، لكنه تحسن أكثر".

وحول ليفاندوفسكي، اختتم: "لا يوجد مدافع يحب اللعب ضده".

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