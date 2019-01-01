نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق: مقارنة فينيسيوس بميسي ليس في صالحه

تطرق أيضاً للعديد من الجوانب الهامة قبل كلاسيكو الليجا بين الفريقين الأحد القادم

تحدث لويس ميلا نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، عن رؤيته للكلاسيكو القادم وظروف كلا الفريقين.

ريال مدريد يستعد لاستضافة برشلونة يوم الأحد القادم، في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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ميلا باعتباره أحد القلائل الذين لعبوا لكل منهما، يعتقد أن مباريات الكلاسيكو الآن اختلفت بكثير عن الماضي.

وقال في تصريحات صحفية لـ"جول":"ريال فرصته أكبر في كلاسيكو الكأس لأنه تعادل على ملعب برشلونة 1/1، كما أن موقفه معقداً في الدوري".

وأضاف:"بشكل عام أعتقد أن الدوافع كبيرة لريال من أجل تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز".

كرة القدم لا يمكن أن تخلو من الانفعالات.. سواء كانت غاضبة أم سعيدة، اذكر لنا موقفًا طريفًا حدث لك بسبب انفعالك أثناء مشاهدة إحدى المباريات.. 😄



انطلقوا! 🏁 pic.twitter.com/2336tHX0kJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

وتابع:"مشكلة ريال أنهم لم يهتموا بالشكل الكافي بمباريات من نوعية جيرونا وليفانتي، وهذا ما أثر على حظوظهم في الليجا".

وعن برشلونة ومدربه إرنستو فالفيردي:"يجيد الاستفادة من معظم اللاعبين مثل بوسكيتس وكوتينيو، أيضاً بيكيه وشتيجن يقدمان موسماً جيداً".

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مستوى فينيسيوس جونيور ومقارنته بميسي:"من الصعب المقارنة، ميسي لا يجب وضع أي لاعب بجانبه، ولكن فينيسيوس لاعب رائع ويمتلك جميع مقومات النجاح، تلك المقارنات ليست في صالحه".

يذكر أن ميلا بدأ مسيرته في برشلونة بفترة الثمانينات ولعب مع يوهان كرويف، قبل أن ينتقل لريال مدريد في 1990 ويقضي مع 7 سنوات مع الميرينجي.