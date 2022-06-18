نجم ريال مدريد: رفضت اللعب لبرشلونة رغم إغراءات ليونيل ميسي!

تصريحات صادمة

كشف رودريجو دي جوس، لاعب ريال مدريد، عن رفضه الانتقال إلى برشلونة في 2018 رغم مغريات اللعب بجوار ليونيل ميسي.

رودريجو ارتدى قميص ريال مدريد في 2019 ولعب دورًا كبيرًا في فوز النادي الملكي بدوري أبطال أوروبا عن الموسم المنصرم.

وأكد اللاعب عبر بودكاست "بودباه" أنّ النادي الكتالوني كان قريبًا من التعاقد معه لكن رفض وانتظر عرض ريال مدريد.

ما تفاصيل محاولات برشلونة ضد رودريجو؟

وقال صاحب الـ21 عامًا: "برشلونة كان قريبًا من التعاقد معي في 2018 حتى أنّ والدي سافر إلى هناك لإتمام الإجراءات".

وتابع: "كل شيء كان جاهزًا وفقط توقيعي هو ما يحسم الصفقة، ونصحني أبي بالموافقة لأجل اللعب بجوار ليونيل ميسي، لكنني لم اقتنع وقتها وطلبت منه التريث لحين وصول عرض من ريال مدريد".

لاعب سانتوس السابق أشار إلى أنّه عاد ذات يوم بعد مباراة مع فريقه ليجد والده يرتدي قميص ريال مدريد ويمسك في يده قميص برشلونة ويطلب منه الاختيار بين الاثنين، فلم يتردد اللاعب واختار القميص الأبيض، ليخبره والده بأنّ لوس بلانكوس قدّم عرضًا رسميًا وسوف ينضم إلى قلعة "سانتياجو برنابيو".

ما هو أول درس تعلمه رودريجو في ريال مدريد؟

وكشف اللاعب عن أول درس تعلمه في ريال مدريد حينما شارك للمرة الأولى في مباراة ودية ضد بايرن ميونخ.

وواصل: "كان الفريق متأخرًا بنتيجة 3-0 وبعدها سجلت هدفًا واحتفلت بهدفي الأول بقميص ريال مدريد".

وأردف: "لكن في غرفة الملابس جاء ناتشو ومارسيلو لي وأخبروني أنّه في ريال مدريد حينما تكون خاسرًا وتسجل الهدف لا تحتفل، ولكن تسرع بأخذ الكرة ووضعها في دائرة المنتصف استعدادًا للتسجيل مرة أخرى".

جدير بالذكر أن رودريجو سجل 18 هدفًا في 108 مباراة لعبها بقميص ريال مدريد.

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