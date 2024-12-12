نجم ريال مدريد يتعرف على مصيره .. القضاء السويدي يُصدر قراره بشأن اتهام كيليان مبابي بالاعتداء الجنسي

موسم صعب يخوضه النجم الفرنسي في 2024-2025

أصدر القضاء السويدي قراره أخيرًا بشأن اتهام نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، بالاعتداء الجنسي في أحد فنادق ستوكهولم خلال أكتوبر الماضي.

النجم الفرنسي كان قد غاب عن معسكر منتخب بلاده في أكتوبر الماضي للإصابة، وبعدها ظهرت له مقاطع فيديو وصور خلال توجده في أحد فنادق العاصمة السويدية، ومن ثم اتهمته إحدى الفتيات بالاعتداء الجنسي.

الادعاء العام السويدي أعلن اليوم الخميس في بيان رسمي تبرئة مبابي من كافة التهم المنسوبة له لعدم كفاية الأدلة، لكن دون ذكر اسمه، حيث قالت المدعية العامة مارينا شيراكوفا في البيان "كان هناك خلال التحقيقات شخص محدد مشتبه به لأسباب منطقية في قضية اغتصاب وحالتي تحرش جنسي، لكن تقييمي أن الأدلة غير كافية للمضي قدمًا، وبالتالي تم غلق التحقيق".

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النجم المنضم إلى ريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان الصيف الماضي لا يحظى بموسم جيد، حيث تخلله عدة إصابات كما أنه لم يُقدم بعد المستوى المتوقع مع فريقه الجديد.

صاحب الـ25 عامًا استطاع إحراز 12 هدفًا وصناعة هدفين خلال 22 مباراة لعبها مع فريقه الإسباني في جميع بطولات الموسم الجاري.