نجم ريال مدريد السابق يكشف أسباب رحيل زيدان

ستيف ماكمانامان نجم ريال مدريد وليفربول المعتزل يؤكد دعمه الكامل لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بعد إنجازات السنوات الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ستيف ماكمانامان نجم كل من ريال مدريد وليفربول المعتزل على دعمه الكامل لرجل الأعمال الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماكمانامان وتطرق خلالها لرحيل زين الدين زيدان بنهاية الموسم الماضي وأسبابه المحتملة.

رونالدو: زيدان يتمتع بذكاء إداري وهو سبب نجاحه مع ريال مدريدhttps://t.co/3jHjeLQkET — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٣ أبريل ٢٠١٩

وقال ماكمانامان: "لا أعلم إذا ما كان زيدان قد شعر أن رونالدو سيرحل عن صفوف ريال مدريد وأن الإدارة لا تنوي تعويضه بأي شكل ممكن".

وأضاف: "إذا ما كان قد خمن ذلك، فقد كان محقًا بقرار الرحيل عن صفوف النادي، لأنه من الطبيعي بعد رحيل رونالدو وعدم تعويضه أن ينخفض أداء الفريق".

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واختتم تصريحاته: "بكل تأكيد أنا داعم كبير لبيريز رغم أي شيء، النادي حقق أربعة بطولات دوري أبطال في خمس سنوات، كيف يمكنني ألا أكون داعمًا له وها هو قد أعاد زيدان".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد ودع دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وابتعد عن المنافسة بشكل ملحوظ في الدوري خلال أسبوع واحد واجه فيه برشلونة مرتين وأياكس مرة.