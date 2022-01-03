نجم ريال مدريد السابق يعمل بالصيد عقب الاعتزال: هذه هي حياتي الجديدة!

توجه النجم البرتغالي فابيو كوينتراو ظهير ريال مدريد السابق للعمل في مجال الصيد بالبحار عقب أن اعتزل كرة القدم بشكل نهائي.

جاء هذا قبل أشهر قليلة من إعلان كوينتراو للاعتزال وخوضه آخر مباراة رسمية له والتي كانت بقميص رايو أفي البرتغالي.

كوينتراو أكد في تصريحات صحفية على حبه الكبير للصيد، وعلى امتنانه وتقديره لفرصة العمل في البحر.

وقال كوينتراو في تصريحاته لقناة "إمباور براندز": "الحياة في البحر ليست عارًا كما يتخيل الكثير من الأشخاص".

وأضاف: "أنها مثل أي وظيفة أخرى، وليس هذا فقط، البحر جميل للغاية ونحن في حاجة دائمة لوجوده".

وأكمل: "هناك الكثير من الأشخاص يعملون هنا ويجب احترام تلك المهنة كأي وظيفة أخرى، لقد كان والدي يصطاد دائمًا وكنت أرافقه".

وأنهى كلماته: "كنت أعلم أن مسيرتي في كرة القدم ستنتهي في أحد الأيام، وسعادتي في هذا القارب، تلك هي الحياة التي أريدها".

اقرأ أيضًا

لابورتا عن صفقة هالاند: على الجميع الحذر لأن برشلونة عاد!



بعد وصفه بـ"القاتل" .. "دي جيه" أرجنتيني ينفي نقل عدوى كورونا إلى ميسي !