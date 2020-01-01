نجم ريال مدريد السابق: جواو فيليكس في النادي الخطأ

لا مكان لجواو فيليكس بين أفكار سيميوني..

دافع الهولندي رافائيل فان دير فارت، لاعب ريال مدريد وتوتنهام السابق، عن جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، بعد المستوى السيء، الذي ظهر عليه هذا الموسم.

فيليكس، صاحب الـ20 عامًا، يعد أغلى صفقة في تاريخ الروخي بلانكوس، بعدما جاء من بنفيكا البرتغالي، الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو.

وقال فان دير فارت، في تصريحات لقناة "Ziggo Sport" الهولندية: "جواو فيليكس لاعب رائع، ولكنه في النادي الخطأ ومع المدرب الخطأ".

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وأضاف قائد هامبورج السابق: "عندما أقدم سيميوني على شراء جواو، أعتقدت أنه سيغير فلسفته ويبدأ في تقديم كرة قدم مختلفة، ولكن لم يكن الأمر كما تخيلت".

وتابع: "فيليكس يحتاج لأسلوب لعب آخر، ليرز فيه، فهو بحاجة إلى أن تكون الكرة بين قدميه، لضبط إيقاع اللعب، ولكن فريق سيميوني لا يستحوذ على الكرة".

فيليكس، شارك في 24 مباراة مع الأتلتي، هذا الموسم، في مختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 2.