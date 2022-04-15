نجم ريال مدريد السابق: الحظ حالفنا ضد تشيلسي وباريس لكنه لن يقف معنا للأبد!

انتقد أنطونيو كاسانو لاعب ريال مدريد وميلان وروما المعتزل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاسانو لصالح "بوبو تي في" عبر موقع "تويتش"، وأكد خلالها أن ريال مدريد كان محظوظًا للغاية في الفترة الماضية.

وقال كاسانو: ريال مدريد لعب بشكل سيء للغاية ضد باريس سان جيرمان، ثم ضد تشيلسي، لكن الحظ وقف في صفهم، وفي النهاية الحظ ينفذ".

وأضاف: "ريال مدريد لم يلعب بشكل جيد في الدوري الإسباني، لكن من حظهم أن برشلونة حظى ببداية صعبة للغاية، والآن الأمور تغيرت".

وأكمل: "ربما يستطيع أنشيلوتي أن يجعل نجوم فريقه يشعرون بأنهم بخير، لكنني لا أستطيع أن أتذكر المرة الأخيرة التي نجح فيها في تطوير أحدهم".

وكان ريال مدريد قد تجاوز تشيلسي وعاد من التأخر بثلاثية نظيفة وسجل هدفين لينجح في الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني ويملك 12 نقطة فارق عن أقرب منافسيه بواقع 72 نقطة، واقترب من حسم اللقب لصالحه.