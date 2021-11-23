نجم روما يدافع عن مورينيو: لم يقصد الإساءة لي عنصريًا!

هب الغاني فيليكس أفينا جيان لاعب نادي روما الإيطالي للدفاع عن جوزيه مورينيو مدرب "الجيالوروسي"، بعد توجيه اتهامات إلى البرتغالي بمحاولة الإساءة العنصرية إلى المهاجم الشاب.

أفينا جينا صنع الحدث خلال الأيام الماضية، بعد أن تمكن من تسجيل هدفين منحا روما الفوز على جنوى في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وجاء ذلك الفوز ليدفع مورينيو إلى شراء حذاء جديد قيمته 800 يورو أهداه إلى أفينا جيان، 18 عامًا، بعد أن وعده البرتغالي بذلك إذا ما تألق وسجل ضد جنوى.

ما الذي حدث؟

تمت مشاركة فيديو قصير عبر وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن الهدية التي قدمها مورينيو إلى أفينا جيان، وكان هناك صوت في الخلفية من شخص لم يتم تحديد هويته حتى الآن، يقوله فيه: "هناك موز في الداخل".

كما شجع صوت آخر في الخلفية أفينا جيان على الرقص، وقام بذلك بالفعل.

وقد ثارت وسائل التواصل الاجتماعي على ذلك الحدث، مؤكدين أن أفينا جيان تعرض لعنصرية مقززة من تلك الطلبات التي وجهت إليه.

Jose Mourinho promised to buy 18-year-old Felix Afena-Gyan new trainers after he scored twice for Roma vs. Genoa.



He was true to his word 🎁 pic.twitter.com/67O7GH5AJ7 — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 22, 2021

ما هو رد أفينا جيان؟

المهاجم الغاني الشاب خرج للرد على تلك الاتهامات عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وقال أفينا جيان: "أريد أن أؤكد لكم جميعًا أنني لم أشعر بالإهانة من التعليق في الخلفية والذي ظهر في الفيديو بأي شكل من الأشكال، وأعتقد حقًا أنه لم تكن هناك نية لأي نوع من العنصرية".

وأضاف: "منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى النادي، تم الترحيب بي في العائلة من قبل الجميع، الذين يمزحون معي كما نفعل في أي عائلة".

وتابع: "هم يرون أنني أتناول الموز كثيرًا، وذلك تحول إلى أمر نضحك عليه أحيانًا، وأعتقد أن التعليق كان مثالًا آخر على ذلك".

وأكمل: "أشعر كأنني في بيتي هنا في روما، وقد شعرت بذلك منذ وصولي، أنا ممتن للدعم الذي تلقيته من الجميع هنا، ولا أحب أن أعتقد أن الناس لديهم فكرة خاطئة عن الأمور التي أمر بها".

واختتم أفينا جينا تصريحاته قائلًا: "شكرًا لاهتمام الجميع، لنعد الآن إلى التركيز على المباراة التالية، شكرًا، وإلى الأمام روما".

اقرأ أيضًا

كولن وزيورخ وميتز والعودة للحقبة المظلمة .. التاريخ الأسود لبرشلونة في أوروبا!

ميسي: التواجد مع راموس غريب.. وبرشلونة بعيد عن دوري الأبطال

رونالدو مدمر المدربين.. حين يتحول الحل إلى عقدة!