نجم دي سي يونايتد سعيد باهتمام مانشستر يونايتد

أكوستا يشعر بالسعادة بسبب اهتمام مانشستر يونايتد بخدماته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعرب صانع الألعاب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا عن سعادته بسبب اهتمام مانشستر يونايتد بخدماته في الفترة الأخيرة.

ويعتبر لوسيانو أكوستا أحد أهم اللاعبين الذين من المتوقع أن تتغير وجهتهم إلى أوروبا بحلول موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم أكوستا مباريات رائعة ومستوى مميز مع فريقه دي سي يونايتد الأمريكي، مما جعله مطمعًا لعدد من الأندية الأوروبية.

وحسب الصحف الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد قد أرسل كشافيه من أجل متابعة أكوستا في المواجهة الأخيرة لدي سي يونايتد والذي فاز بها بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وحسب المصادر أيضًا فإن مانشستر يونايتد ينوى تقديم عرض رسمي من أجل ضم أكوستا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبدو النجم الأرجنتيني الشاب سعيدًا باهتمام مانشستر يونايتد، حيث ارتفع النسق الذي يقدمه بمجرد إعلان تلك الأخبار.

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يذكر أن أكوستا كان قد بدأ في تألقه بداية من موسم 2015 بقميص بوكاجونيورز، قبل أن ينتقل إلى إستوديانتس على سبيل الإعارة، ومنه إلى دي سي يونايتد الأمريكي عام 2016.