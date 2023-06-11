قائد ريال مدريد الجديد يحسم مستقبله ويعلن الاستمرار مع الملكي!

أعلن مدافع ريال مدريد ناتشو فيرنانديز أنه لن يرحل عن صفوف الملكي في الفترة المقبلة في ظل وجود تقارير عن ثورة في تشكيلة النادي العاصمي.
جاء هذا في لقاء مع " RTVE"، حيث أكد خلاله اللاعب أنه سيستمر في صفوف ريال مدريد لمدة موسم واحد إضافي على الأقل.
وقال اللاعب: "هناك بعض العروض طوال الوقت، لكنني قررت أن أستمر هنا لمدة عام آخر، أنا سعيد ومستعد للاستمرار".
وكان ناتشو قد انضم للفريق الأول في ريال مدريد في عام 2009 في وجود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد ثماني سنوات من بدايته مع المراحل العمرية الصغيرة في النادي الملكي.
جدير بالذكر أن ناتشو كان قد ارتبط بالرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف في ظل محاولات الإدارة لتدعيم الفريق وتقوية كافة خطوطه.
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