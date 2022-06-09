نجم خارج الملعب أيضًا.. ميسي يظهر في مسلسل تليفزيوني أرجنتيني

ليونيل ميسي بطل داخل الملعب وخارجه

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يكتفي بالنجومية على أرض الميدان فحسب، بل إنه يطمح لفعل ذلك على شاشات التليفزيون من خلال منصات أخرى!.

فقد ظهر النجم الأرجنتيني الملقب بالبرغوث في كواليس عمل مسلسل "لوس بروتيكتوريس" مفاجئًا الجميع بدور مرتقب في هذا المسلسل الأرجنتيني.

يعرض مسلسل "لوس بروتيكتوريس" أو "الحماة" في جزئه الثاني على قناة "ستار +" الأرجنتينية.

وينتظر أن يظهر العمل للنور خلال العام المقبل 2023، وسيكون الكل متطلعًا بالتأكيد لرؤية مدى موهبة "ليو" في التمثيل الدرامي، وهل تقارب موهبته على أرضية الملعب أم لا؟!.

وظهر ميسي في كواليس العمل يرتدي زيًا أسود ويدخل إلى غرفة بها كبار المشاركين في العمل، الذي يقوم ببطولته كل من الممثلين الأرجنتينيين أدريان سوار وجوستافو بيرموديز، إضافة إلى الكولومبي أندريس بارا.

ولاقى الجزء الأول من العمل والذي عرض العام الجاري نجاحًا كبيرًا، ليتم إنتاج الجزء الثاني من العمل، والذي سيزداد نجاحه بالتأكيد بظهور النجم ليونيل ميسي فيه، ولا يستطيع جمهور كرة القدم وعشاق "الليو" الصبر طويلًا على رؤيته في هذه الشاشة الجديدة كليًا عليه!.

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