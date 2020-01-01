نجم جلادباخ يستخدم جوجل للسماح له بدخول سان سيرو

حادثة طريفة للجناح الفرنسي

في واقعة فريدة من نوعها، تعرض ماركوس تورام جناح نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني للإحراج، خلال تواجده في إيطاليا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

جلادباخ يحل ضيفاً على نظيره الإيطالي إنتر، مساء اليوم، الأربعاء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

الحساب الرسمي للنادي الألماني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر صورة لتورام بعدما تم إيقافه من رجل أمن لم يتعرف على هويته.

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الرجل الذي يعمل بملعب سان سيرو، لم يعترف بالأوراق التي حاول اللاعب تقديمها للتعريف بنفسه، ليستخدم الفرنسي طريقة أخرى.

ولجأ صاحب الـ23 سنة لمحرك البحث الشهير "جوجل"، حيث قام بعرض صوره وملفه على موقع "ويكيبيديا" الشهير لإقناع رجل الأمن بأنه جاء مع جلادباخ للمشاركة في مواجهة الليلة.

وعلق النادي الألماني بطريقة ساخرة على الصورة قائلاً:"googles self".

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يذكر أن ماركوس هو نجل الأسطورة الفرنسية ليليان تورام، حيث يعتبر من العناصر الأساسية في جلادباخ، وسجل مرة واحدة وصنع 3 أهداف في 5 مباريات هذا الموسم.