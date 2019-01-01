نجم توتنهام السابق يطالب بوتشيتينو بمعاقبة هوجو لوريس

جيرمين جيناس لاعب فريق توتنهام السابق يطالب مدربه الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو بمعاقبة هوجو لوريس حارس مرمى الفريق على خطأ لقاء ليفربول.

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طالب جيرمين جيناس نجم فريق توتنهام السابق المدرب الأرجنتيني ماوريزيو ساري المدير الفني للسبيرز بمعاقبة اللاعب الفرنسي هوجو لوريس حارس المرمى.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيناس خلال تحليله للقاء الأمس عبر شاشة "BBC" وأكد خلالها أن لوريس يبدو كحارس في بداية مسيرته الكروية.

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وقال جيناس: "كل مرة أشاهد جازنيجا - الحارس الثاني للفريق - أراه يقدم مستويات أكثر من رائعة مع الفريق، أعتقد أنه حان الوقت لكي يضغط من أجل أن يشارك".

وأضاف: "هوجو لوريس يمر بفترة صعبة منذ الموسم الماضي، رغم أنه لديه خبرة كبيرة وحقق كأس العالم، ويتواجد في النادي منذ سنوات طويلة، يجب أن يكون في أفضل مستوياته، وليس كما نراه".

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وأكمل: "كل مرة أشاهده يبدو كأنه متوتر كأول مرة يلعب لتوتنهام، يجب على بوتشيتينو أن يتخذ قرار بشأنه فيما تبقى من الموسم لإنقاذ ما يمكن انقاذه".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد تعرض للخسارة بالأمس أمام ليفربول في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بهدف عكسي شارك فيه هوجو لوريس.