نجم توتنهام السابق لإيركسين: ريال مدريد لا يكرر طلبه

بول روبيسون نجم فريق توتنهام السابق يؤكد لكريستيان إيركسين أن ريال مدريد لا يكرر طلبه في ضم أي لاعب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر بول روبيسون نجم فريق توتنهام السابق اللاعب كريستيان إيركسين من تفويت فرصة الانضمام لريال مدريد في وقت قريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روبيسون وأكد خلالها أن رحيل اللاعب اقترب للغاية بعد فشل توتنهام في تمديد تعاقده حتى الآن.

التأهل لدوري الأبطال شرط بقاء إيريكسين في توتنهامhttps://t.co/7rvrwmwbXj — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

وقال روبيسون: "البعض سيحب أن يتصور أنه هناك تحركات خلف الكواليس، أو أنه هناك تحركات من أجل تجديد تعاقده، لأنه من الصعب تصديق أن لاعب مثله سيرحل بنهاية عقده".

وأضاف: "إذا ما جاء يناير القادم بدون تجديد تعاقده سيكون بإمكانه التواصل مع الأندية الأوروبية بحرية، لابد أنه هناك أمرًا ما ومحادثات جارية".

توتنهام يعرض 50 مليون يورو لضم زانيولو

وأكمل: "لو وصلوا لطريق مسدود في المفاوضات ربما يجب على توتنهام أن يبيعه ويستفيد منه ماديًا، وعليه أن يعرف أن ريال مدريد لا يحاول ضم اللاعب مرتين".

جدير بالذكر أن اللاعب لديه تعاقدًا مستمرًا مع توتنهام حتى صيف 2020 أي أنه سيكون حرًا في التفاوض والتوقيع لأي فريق في يناير القادم.