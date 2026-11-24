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دافع مدافع تشيلسي ويسلي فوفانا بحماس عن سجل كيليان مبابي في الدوري الفرنسي، مؤكدًا أن إنجازات زميله في المنتخب كثيرًا ما تُقلَّل قيمتها. وأثار قلب الدفاع الفرنسي الجدل أيضًا بمقارنة مبابي في أوج مستواه بالنجم البرازيلي نيمار.

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فوفانا يدافع عن إرث مبابي في فرنسا

دافع فوفانا بحماس عن سجل مبابي في الدوري الفرنسي، معتبرًا أن إنجازات المهاجم في فرنسا كثيرًا ما يُقلَّل من شأنها. وخلال استضافته في برنامج Zack en Roue Libre على يوتيوب، أكد قلب الدفاع الفرنسي أن المنتقدين لا يدركون الحجم الحقيقي لهيمنة مبابي خلال سنوات لعبه في بلاده.

تدرّج مبابي في أكاديمية موناكو قبل أن يقضي سبع سنوات حافلة بالأهداف مع باريس سان جيرمان. ورغم حصيلته التهديفية الاستثنائية خلال تلك المواسم، يرى فوفانا أن إنجازاته في المسابقات المحلية لم تنل التقدير الذي تستحقه.

نجم تشيلسي يقارن مبابي في أوج مستواه بنيمار

ولتوضيح مدى تألق مبابي، قارن فوفانا النجم الفرنسي بنيمار، نجم باريس سان جيرمان السابق، واضعًا البرازيلي خلف اثنين فقط من أعظم رموز كرة القدم الحديثة. ومع ذلك، أكد مدافع تشيلسي أن فعالية مبابي المستمرة في الدوري الفرنسي بلغت مستوى نيمار في أوج عطائه.

وقال فوفانا: «إذا قارنت مبابي في أوج مستواه بنيمار في أوج مستواه، فالمنافسة متقاربة. نيمار هو اللاعب الأكمل بعد CR7 وميسي. لكن ما رأيته من مبابي في الدوري الفرنسي كان جنونيًا. نحن نقلل كثيرًا مما حققه».

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سبع سنوات من الهيمنة في العاصمة الفرنسية

بعد بروزه مع موناكو، أمضى مبابي سبع سنوات مع باريس سان جيرمان حافظ خلالها على مستوى ثابت أسبوعًا بعد آخر في الدوري الفرنسي. وبحكم تجربته في مواجهة مهاجمين من الطراز الرفيع، قدّم فوفانا رؤية لاعب لمدى صعوبة الحفاظ على هذا المستوى. وبوصفه مبابي بـ«القاتل»، شدد مدافع تشيلسي على حتمية تسجيله للأهداف أكثر من التركيز على الاستعراض.

وأضاف: «مبابي قاتل، يسجل هدفًا كل عطلة أسبوع. أما نيمار، فلديه المهارة والجنون، لأنك تقول لنفسك: ‹تخيل لو كان جادًا›».

الجدل مستمر حول مكانة مبابي بين نخبة كرة القدم

من المؤكد أن تقييم فوفانا الصريح سيذكي النقاش الدائر بين المشجعين حول كيفية الحكم على سنوات مبابي في فرنسا مقارنة بأقرانه. والمؤكد أن مبابي سيواصل مشواره مع ريال مدريد هذا الموسم، إذ يستعد الفريق لمواجهة آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا. وفي الوقت نفسه، سيسعى فوفانا إلى مساعدة تشيلسي على تحقيق الفوز عندما يحل ضيفًا على نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية هذا الأسبوع.