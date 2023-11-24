نجم تشيلسي يذكر معاناته: قبل 6 أعوام كنت ألعب حافي القدمين!

المهاجم السنغالي يدرك قيمة ما طرأ على مسيرته..

أفصح المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون عن بعض مما عاناه في مسيرته وخصوصًا في البدايات، في وقت كانت حياته بعيدة كل البعد عن ثروة وبريق الدوري الإنجليزي الممتاز لدرجة أنه لم يمتلك زوجًا من الأحذية ليلعب به!.

قال جاكسون: "في زيجينشور (مسقط رأسه) كان اللعب في الشوارع، اللعب مع أصدقائك فقط".

وأردف: "لا يوجد نادٍ، فقط تلعب لأنك تحب اللعبة. ربما يلعبون بيورو واحد ضد بعضهم البعض. استمتعت باللعب بدون أحذية. فقط حافي القدمين أو ربما تستعير حذاء شخص ما للعب".

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وذكر جاكسون أنه ربما فعل ذلك إلى 6 سنوات ماضية فقط، مشيرًا إلى أن النقلة النوعية التي حصلت له مذهلة على كافة المستويات.

كما تحدث كلوب عن تركه مساره التعليمي بعمر 16 عامًا، كي يشبع شغفه بكرة القدم وينتقل لممارستها على أعلى مستوى، وهو قرار لم يرق لوالدته على وجه الخصوص، والتي كانت تعمل في مزرعة من أجل تديبر نفقات المنزل.

كما تناول جاكسون صعوبة الانتقال من اللعب في هذا المستوى إلى المستوى الاحترافي، وهي رحلة شاقة تحدث عنها باستفاضة بين ثنايا حواره مع صحيفة "تليجراف".