نجم تشيلسي يُثير القلق والرعب بكسر الحجر الصحي

اللاعب الشاب يتعرض لانتقادات لاذعة

أثار نجم تشيلسي الصاعد ماسون ماونت، القلق والرعب، بعد ظهوره في أحد مراكز التدريب في العاصمة الإنجليزية لندن، قبل انتهاء فترة العزل الصحي.

وقالت صحيفة "ميرور"، إن الشاب الإنجليزي تعرض لانتقادات لاذعة، سواء من قبل مشجعي البلوز أو الرأي العام، لعدم تحمله المسؤولية.

وشوهد صاحب الـ21 رفقة صديقه المقرب ديكلان رايس لاعب وست هام داخل مركز تدريب "ترينت بارك"، وذلك قبل انتهاء العزلة التي فرضها تشيلسي على لاعبيه، بعد التأكد من إصابة هودسون أودوي بوباء كورونا.

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وقال شاهد عيان لصحيفة "ميرور" البريطانية "أخذت ابني البالغ من العمر 14 عامًا إلى هناك لحضور جلسة تدريبية، ولاحظنا سيارة غريبة، وقد تساءلت عمن كان فيها".

وأضاف "ثم جاء شخص آخر بجانب ثلاثة أو أربعة أشخاص، وقد تعرف ابني على ماونت، حيث كان يقود السيارة".

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وتابع "كانوا يرتدون أغطية على الرأس، ولا أعرف ما إذا كانوا يستخدمونها لحماية أنفسهم أم لم ينتبه أحد، وعندما عدت إلى السيارة قلت لنفسي.. لدينا شكل يتجول في الأماكن العامة وهو زميل أودوي المصاب بالفيروس التاجي، يبدو أنهم لم يأخذوا الأمر بجدية، أعتقد أن أنديتهم ستكون في حالة من الرعب".

ووفقًا لما أشارت إليه الصحيفة، فقد تفاعل المتحدث الرسمي باسم تشيلسي مع الموقف، وذلك بتذكير اللاعب بضرورة وأهمية العزل الصحي، فيما أقر لاعب المطارق أنه لم يرتكب أي خطأ، من باب أنه ليس مجبرًا على الانعزال والبقاء في حجر صحي.