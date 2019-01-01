نجم تشيلسي السابق يصف خلافة لامبارد لساري بالهراء

بيرلي ليس مقتنعًا بتولي فرانك لامبارد تدريب تشيلسي خلفًا لماوريسيو ساري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال كاريج بيرلي نجم نادي تشيلسي السابق إن شائعات تولي فرانك لامبارد تدريب البلوز خلفًا لماوريسيو ساري لا تبدو مقنعة بالنسبة له.

وكانت عدة مصادر صحفية إنجليزية قد أشارت إلى اقتراب تولي أسطورة نادي تشيلسي وهدافه التاريخي فرانك لامبارد تدريب الفريق.

ومع اقتراب ماوريسيو ساري من الذهاب إلى يوفنتوس، وإعلان ماسيميليانو أليجري البقاء في الموسم المقبل بدون عمل، تبدو الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة لتشيلسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ يونيو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال كاريج بيرلي إنه ليس من المنطقي أن يفكر تشيلسي في فرانك لامبارد في الوقت الحالي، حتى بعد ما قدمه مع ديربي كاونتي.

وأضاف: "أرى تلك الشائعات مجرد هراء، لا أحد داخل النادي يتحدث عن ذلك، ولا فرانك لامبارد نفسه، لا أعلم من أين جاءوا باقتراب الإعلان الرسمي"

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يذكر أن فرانك لامبارد قد قاد ديربي كاونتي إلى المحلق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم، قبل أن يفقد بطاقة الصعود لصالح أستون فيلا.