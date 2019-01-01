نجم تشيلسي السابق يدعم بقاء ساري على حساب زيدان

جوس بويت نجم تشيلسي السابق يؤكد أن بقاء ساري مع البلوز ضروري من أجل استقرار الفريق والتطور في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف جوس بويت نجم فريق تشيلسي المعتزل عن أهمية بقاء المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي في القيادة الفنية للبلوز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بويت وأكد خلالها أن بقاء ساري يعد أفضل للبلوز من قدوم مدرب جديد حتى لو كان هذا المدرب هو زيدان.

وقال بويت: "تشيلسي كان يصارع فرق القمة في بداية الموسم، لكن بكل وضوح كان الخصوم لا يعرفون كيف يحللون طريقة لعبهم في البداية".

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وأضاف: "الأمر حقيقي، الأمور أصبحت أكثر صعوبة عليهم بعد ذلك وفي الفترة الأخيرة، لكن الجميع يركز فقط على الأمور السلبية".

وأكمل:"على سبيل المثال في المباراة النهائي أمام مانشستر سيتي، الجميع كان يتحدث عن كيبا ونسوا أن تشيلسي لعب مباراة جدية للغاية".

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واختتم تصريحاته: "من المدرب الكبير المتفرغ حاليًا، زيدان لقد حقق آخر ثلاث بطولة دوري أبطال أوروبا لكنني أفضل بقاء ساري فهو الشخص الصحيح بالنسبة لتشيلسي ولديه معرفة كبيرة بالفريق حاليًا".