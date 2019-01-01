نجم تشيلسي السابق: مورينيو أنهى وقته كمدير فني

فرانك لوبوف نجم فريق تشيلسي السابق يؤكد أن عودة جوزيه مورينيو لتدريب فريق كبير في الفترة المقبلة سيكون أمرًا صعبًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

استبعد فرانك لوبوف نجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق أن يكون المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق للبلوز قادرًا على تدريب فريقًا كبيرًا من جديد.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها لابوف لصالح شبكة "ESPN" وأكد خلالها أن المدير الفني الحاصل على دوري أبطال أوروبا رفقة بورتو في 2004 قد فقد جزءًا كبيرًا مما كان يميزه من قبل.

هل هناك شيء ما غير قادر على القيام به؟ 🤔

ّماركينيوس بات رمانة ميزان باريس سان جيرمان في خط الوسط 💂

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وقال لوبوف “أعتقد أن جوزيه مورينيو قد أنهى وقته كمدير فني، لقد كانت فترة رائعة له في البداية بعد كل ما حققه في بورتو، وخلال فترته الأولى مع تشيلسي".

"أرى أنه قد فقد شيئًا، لا أزال أتذكر أن الجميع سواء كان أساسيًا أو بديلًا كان يحبه للغاية، ونتذكر عندما كان في إنتر وبكى ماتيراتزي بعد رحيله، ذلك هو ما خسره".

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وأكمل: "في نقطة معينة لاعبوه كرهوه حاليًا، عليه أن يفكر بشكل جيد في حياته لكن لو أراد العودة لتدريب فريق كبير مثل باريس سان جيرمان سيكون عليه التغير".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة ربطت جوزيه مورينيو بفريق باريس سان جيرمان رغم وجود تصريحات علنية بدعم توماس توخيل من قبل إدارة النادي.