نجم تشيلسي السابق: ريال مدريد سيعرف كيف يستغل هازارد

جلين هودل لاعب فريق تشيلسي السابق يؤكد أن هازارد لا يتم استغلاله بشكل مثالي في صفوف البلوز، وأن انتقاله لريال مدريد سيأخذه لمكان آخر.

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انتقد جلين هودل لاعب فريق تشيلسي السابق ما قام به المدير الفني الإيطالي ماوريزيو ساري بعدم الدفع بإيدن هازارد أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بنصف نهائي الدوري الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هودل وأكد خلالها أن هازارد كان يجب أن يبدأ المباراة وكان سيصنع الفارق من أجل تشيلسي.

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وقال هودل: "لا أعلم لماذا قد يبقي مديرًا فنيًا أفضل لاعب لديه على مقاعد الاحتياط في مباراة نصف نهائية، لا أستطيع أن أفهم ذلك، أهمية هازارد ستظهر فقط عندما يرحل".

وأضاف: "بدون هازارد في النصف الأول من المباراة كنا فريقًا عاديًا، بمجرد أن يحصل على الكرة يكون انتباه ثلاثة من الخصوم معه، ويسجل الأهداف ويصنعها".

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وأكمل: "الأفضل لهازارد أن يلعب كصانع ألعاب وبجاوره لاعبي وسط ملعب، سيحصل على ذلك عندما ينضم لريال مدريد لسوء الحظ".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد تعادل بهدف لمثله مساء الأمس أمام آينتراخت في المباراة التي أقيمت بألمانيا، على أن يخوض مباراة العودة يوم الخميس المقبل.