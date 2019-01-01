نجم بيرنلي: لن نمنح مانشستر سيتي الراحة التي يبحث عنها

بين مي لاعب فريق بيرنلي يتوعد مانشستر سيتي بمواجهة صعبة في مباراة الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي والتي ستقام على ملعبهم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

توعد اللاعب بين مي نجم فريق بيرنلي نظيره مانشستر سيتي قبل المواجهة المقررة بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "ديلي ميرور"، وأكد خلال تصريحاته أن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز أمام مانشستر سيتي.

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وقال مي: “نحن سنحاول أن نصنع الفارق أمام أي فريق يلعب أمامنا هنا، ستكون مواجهتي أرسنال ومانشستر سيتي على ملعبنا صعبتين عليهما هنا، نحن نتطلع لذلك".

وأضاف: "نحب أن نقدم شيئًا مختلفًا دومًا خاصة أمام الفرق الكبيرة، لا يمكننا أن نمنحهم الثلاث نقاط الخاصة بالمباراة بمنتهى السهولة كما هو الوضع أحيانًأ".

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وأكمل: "سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا وسنعمل بكل طاقتنا من أجل ألا نمنحهم الراحة التي يبحثون عنها، سيكون من الجيد بالنسبة لنا أن ننافس مثل تلك الفرق".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف ليفربول وله مباراة متأخرة ضد بيرنلي يوم غدًا الأحد.