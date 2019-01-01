نجم بلباو: سنواجه برشلونة من أجل تحقيق الفوز

أوناي لوبيز لاعب فريق أتلتيك بلباو يؤكد أن فريقه سيخوض مباراة برشلونة من أجل تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أوناي لوبيز لاعب لفريق أتلتيك بلباو أن فريقه سيخوض مواجهة برشلونة في افتتاح مباريات الدوري الإسباني بغرض تحقيق الفوز.

جاء هذا بحسب ما أكد في تصريحات صحفية أدلى بها لوبيز وأكد خلالها أن الفريق لن يتراجع في المباراة خاصة أنها على ملعبه ووسط جماهيره.

وقال لوبيز: "المواجهة ستكون صعبة بكل تأكيد كما هو الحال عندما نواجه فريق برشلونة دائمًا وبالرغم من أن ليونيل ميسي لن يكون متواجدًا".

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وأضاف: "علينا أن نتمتع بالتركيز الكامل في البداية، ولا يجب أن نتراخى، صحيح أن ميسي غير موجود لكنهم لديهم لاعبين رائعين للغاية".

وأكمل: "المواجهة ستكون على ملعبنا ووسط جماهيرنا في سان ماميس، يجب أن نستغل ذلك الأمر لصالحنا ونحاول أن نحقق الفوز".

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي قائد برشلونة يعاني من إصابة أبعدته عن التدريبات الجماعية في الفترة الماضية مما أكد غيابه عن المواجهة.