نجم بروسيا السابق يشيد بإدارة بايرن ميونخ في صفقة هيرنانديز

ماتياس سامر نجم فريق بروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا المعتزل يشيد بعمل إدارة بايرن ميونخ في صفقة ضم لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد ماتياس سامر نجم فريق بروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا المعتزل بعمل إدارة بايرن ميونخ من أجل إتمام صفقة لوكاس هيرنانديز ظهير أتلتيكو مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سامر لصالح شبكة "يورو سبورت" وأكد خلالها أن الصفقة ستكون هامة بالنسبة للدوري الألماني ككل في الفترة المقبلة.

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وقال سامر: "صفقة ضم لوكاس هيرنانديز تعد صفقة هامة للغاية بالنسبة للدوري الألماني، خاصة بالقيمة المادية الكبير التي تم إتمامها بها".

وأضاف: "عندما تكون مستعدًا لاستثمار مبلغ 80 مليون يورو يجب عليك أن تفكر جيدًا في احتياجاتك والمراكز التي تعاني لديك من مشاكل".

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واختتم تصريحاته: "اللاعب سيكون لديه فرصة جيدة للغاية في بايرن ميونخ، وهو الآن بين أفضل الأيادي، لا يجب على الجماهير أن تخاف من إصابته".

جدير بالذكر أن هيرنانديز يعاني من إصابة قوية في الركبة لن يخوض على إثرها أي مباراة آخر مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد.