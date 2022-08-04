نجم برشلونة يرفض الرحيل قبل الحصول على جميع أمواله

المشاكل لا تنتهي في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض اللاعب الدنماركي مارتين برايثوايت مغادرة فريق برشلونة إلا إذا تحصل على كافة أمواله المؤجلة.

ويحاول الفريق الكتالوني إخراج لاعبه في سوق الانتقالات الحالي لأجل توفير النفقات التي تدفع في الرواتب الأسبوعية وتسجيل صفقاته الجديدة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن الدنماركي قد رفض مقترح برشلونة بالمغادرة هذا الصيف إلا إذا تحصل على كافة حقوقه.

ماذا عن رفض برايثوايت للرحيل؟

في الوقت الحالي يحاول برشلونة إخراج بعض الأسماء من قائمة الفريق لتوفير أموال الرواتب الضخمة وتسجيل الصفقات الجديدة.

ومن ضمنها كان النجم الدنماركي برايثوايت، لكنه يرى أنه إذا أجبر على الرحيل، فلا بد أن يأخذ أمواله المؤجلة من قبل.

وكان الفريق الكتالوني قد خفض رواتب بعض اللاعبين من قبل، وذلك لأجل تسجيل صفقات الموسم الماضي.

وكانت قد أفادت التقارير في نهاية الموسم الماضي أن مارتين قد أخبر المدرب تشافي أنه يرغب في البقاء والقتال من أجل مكانه في الفريق.

لكن من الواضح أن المدرب الإسباني لا يضعه في حسبانه، خصوصًا بعد ضم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ماذا عن سوق انتقالات برشلونة حتى الآن؟

استطاع برشلونة أن يحظى بسوق انتقالات ناري للغاية، حيث تعاقد مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، والجناح رافينيا، ومتوسط الميدان فرانك كيسييه، والمدافع أندرياس كريستنسن.

كما جدد تعاقد عثمان ديمبيلي بشروطه، وتعاقد البلوجرانا أخيرًا مع المدافع جول كوندي من قبل فريق إشبيلية.