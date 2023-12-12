نجم برشلونة: لم نصدق رحيل ميسي.. لا نعلم ما حدث حتى الآن!

الأرجنتيني جزء لا يتجزأ من تاريخ البلوجرانا..

لا يزال رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة صادمًا لأولئك الذين زاملوه لسنوات طويلة في البلوجرانا، ومن هؤلاء بالتأكيد سيرجي روبرتو.

وقال روبرتو في تصريحات لبودكاست "B3TTer": "رحيل ليونيل ميسي صدمني للغاية، سواء أنا أو كل زملائي، لم يتوقع أحد منا ذلك، ظننا أنه ذاهب من أجل تجديد عقده، لقد مرت سنوات الآن على الأمر لكن إلى الآن لا يعلم أحد ما الذي حدث في تلك الأيام".

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وأضاف: "اعتقدت أنه سيلعب هنا طيلة مشواره، ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ النادي وكرة القدم برمتها، تتوقع بشكل عادي أن تراه في التدريبات لليوم اللاحق لكن فجأة لم يعد كذلك، لقد بدا الأمر كما لو كان النادي يبدأ من الصفر، لقد كان جزءًا من الأيام الجيدة للنادي، لم يتحدث هو أبدًا عن كونه الأفضل، أو عن كونه مهمًا للآخرين، يتطلع إلى مصالح كل زملائه في المقام الأول".

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وعن إمكانية انضمامه إلى ميسي في إنتر ميامي، قال روبرتو: "أنا سعيد ومرتاح مع تشافي كمدرب، أملك ثقته، في نهاية الموسم إذا كان النادي سعيدًا ببقائي فسأستمر، في وقت آخر سأرحل إلى أي فريق".

وكذب الأقاويل التي تحدثت عن إمكانية انضمامه إلى بالميراس البرازيلي أو إنتر ميامي الأمريكي قائلًا إن كلها "شائعات" لكنه أكد أيضًا أنه يود أن يملك تجربة يومًا ما في الدوري الأمريكي.