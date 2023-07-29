نجم برشلونة حزين على رفض السعودية ويبحث عن فرصة إنجليزية

علي سمير
Andreas Christensen Franck Kessie Barcelona 2022-23Getty Images
برشلونةالأهليدوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجافرانك كيسيه

فرصة مغرية جاءت له من الأهلي

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

يشعر فرانك كيسييه لاعب وسط برشلونة بالندم الشديد على رفض فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال هذا الصيف.

كيسييه يستعد للرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الحالية في أقرب فرصة ممكنة بعد خروجه بشكل كامل من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن ندم الإيفواري على رفض عرض الأهلي السعودي الذي حاول ضم اللاعب من أجل تدعيم خط وسطه في ظل الطفرة التي يعيشها النادي.

وكان الأهلي قد عرض 10 ملايين يورو في الموسم الواحد على كيسييه ولكنه رفض بحثًا عن فرصة من أجل اللعب في الدوري الإنجليزي الموسم القادم.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

يذكر أن أهلي جدة نجح في التعاقد مع رياض محرز، إدوارد ميندي وروبيرتو فيرمينو هذا الصيف واقترب من ضم آلان سانت ماكسيمان.

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

63299 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 35199كريم بنزيما
  • 3858خاليدو كوليبالي
  • 5306روبرتو فيرمينو
  • 3201نجولو كانتي
  • 6413مارسيلو بروزوفيتش
  • 9322صفقة أخرى
63299 الأصوات